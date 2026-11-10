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Cuaca Malang 10 November 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis

Selasa, 10 November 2026 – 10:25 WIB
Cuaca Malang 10 November 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (10/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang cerah berawan di seluruh kawasan.

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Sore dan malam cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Dampit, Jabung, Pagak, Poncokusumo, Tumpang, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

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Siang dan sore gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Kasembon, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Tajinan, Tirtoyudo.

Gerimis juga mengguyur Tumpang, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan gerimis di sejumlah kawasan.
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