Cuaca Surabaya 10 November 2026, Pagi Sampai Sore Berpotensi Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (10/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Bondowoso. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Siang gerimis mengguyur Blitar, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Malang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sore gerimis mengguyur Blitar, Jember, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Surabaya, Magetan, Malang, dan Ngawi. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

Malam gerimis mengguyur Magetan, Ngawi, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-36 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)