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Tan Malaka dan Merdeka 100 Persen, Mengapa Generasi Muda Perlu Mengenalnya?

Selasa, 10 November 2026 – 10:05 WIB
Tan Malaka dan Merdeka 100 Persen, Mengapa Generasi Muda Perlu Mengenalnya? - JPNN.com Jatim
Ketua Riset Sistem Digital Forensik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin) Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) Untag Surabaya Supangat PhD saat berziarah ke makam Tan Malaka. Foto: Humas Untag Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Momentum Hari Pahlawan menjadi kesempatan untuk mengenali kembali pemikiran dan strategi perjuangan tokoh kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Tan Malaka, yang gagasan tentang republik dan kemerdekaan dinilai masih relevan untuk dikaji generasi muda, meski kiprahnya kerap diselimuti stigma ideologis.

Ketua Riset Sistem Digital Forensik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin), Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA., mengajak masyarakat memahami perjalanan Tan Malaka secara menyeluruh dengan melihat pemikiran dan kontribusinya dalam sejarah perjuangan bangsa.

Salah satu gagasan Tan Malaka mengenai republik dituangkan dalam buku Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Karya berbahasa Belanda tersebut diterbitkan di Kanton, Tiongkok, pada April 1925 dan merekam pemikirannya mengenai perjuangan kemerdekaan serta pembentukan Republik Indonesia.

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Namun, kiprah Tan Malaka dinilai belum mendapat perhatian yang sebanding dalam narasi sejarah arus utama. Pada masa Orde Baru, perannya relatif kurang mendapat ruang. Stigma ideologis turut memengaruhi pandangan masyarakat, antara lain karena keterlibatannya dalam gerakan kiri internasional dan kepemimpinannya di Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba).

“Perbedaan ideologi tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kontribusi seseorang dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia,” kata Supangat dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11).

Tan Malaka dikenal sebagai pemikir Marxis yang independen dan kritis. Dalam pandangan Supangat, Tan Malaka memiliki perbedaan pemikiran dengan garis kebijakan Komintern atau Komunis Internasional, termasuk dalam menyikapi pan-Islamisme dan gerakan nasionalis di Asia. Gagasan yang dianggap radikal pada masanya turut memengaruhi penerimaan terhadap pemikirannya.

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Salah satu prinsip yang menonjol dalam perjuangan Tan Malaka adalah Merdeka 100 Persen. Melalui Persatuan Perjuangan (PP) pada 1946, ia memperjuangkan kemerdekaan yang tidak sekadar mengakhiri penjajahan Belanda, tetapi juga mencakup perubahan struktur feodalisme dan kapitalisme yang dinilainya menindas rakyat kecil.

Prinsip tersebut tercermin dalam perbedaan pendekatannya terhadap jalur diplomasi pemerintah Indonesia, termasuk Perjanjian Linggarjati dan Renville. Tan Malaka menekankan penyerahan kekuasaan secara penuh tanpa syarat. Perbedaan tersebut memperlihatkan dinamika strategi perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Akademisi Untag Surabaya mengajak generasi muda mengkaji gagasan Merdeka 100 Persen Tan Malaka secara kritis dan memahami kontribusinya dalam sejarah Indonesia.
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TAGS   tan malaka merdeka 100 persen akademisi untag surabaya supangat Hari Pahlawan

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