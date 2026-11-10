Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Ditangkap dalam 12 Hari

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur mengungkap 133 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan mengamankan 154 tersangka selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 27 Oktober hingga 7 November 2026.

Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purwono mengatakan pengungkapan tersebut merupakan respons kepolisian terhadap keresahan masyarakat akibat maraknya pencurian kendaraan bermotor.

“Banyak aspirasi keluhan masyarakat yang kami serap langsung terkait curanmor. Fokus penindakan ini adalah untuk menghadirkan kembali rasa aman,” ujar Dekananto dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Senin (9/11).

Dari 154 tersangka yang diamankan, sebanyak 149 orang merupakan laki-laki dan lima lainnya perempuan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain empat mobil, 117 sepeda motor, 39 kunci letter T, 11 senjata tajam, 35 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan 38 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Petugas juga menemukan 17 paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu serta senjata api. Kedua temuan tersebut masih didalami untuk memastikan asal-usul, kepemilikan, dan kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana lain.

Berdasarkan wilayah pengungkapan, Kabupaten Malang mencatat jumlah kasus terbanyak dengan 18 kasus. Berikutnya Surabaya sebanyak 13 kasus, Banyuwangi 11 kasus, serta wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak sebanyak delapan kasus.

Dekananto menegaskan, pengembangan penyidikan tidak hanya menyasar pelaku pencurian di lapangan. Polisi juga berupaya mengungkap jaringan pelaku dan penadah yang diduga beroperasi lintas wilayah.