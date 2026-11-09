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Gus Iqdam Disebut Ajukan Hibah untuk Wisata Religi di Yayasannya, Pemprov Jatim Menolak

Senin, 09 November 2026 – 22:05 WIB
Gus Iqdam Disebut Ajukan Hibah untuk Wisata Religi di Yayasannya, Pemprov Jatim Menolak - JPNN.com Jatim
Pengasuh Majelis Ta’lim Sabilu Taubah KH. Muhammad Iqdam Kholid. Dok: source for JPNN.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pimpinan Yayasan Majelis Ta'lim Sabilu Taubah Muhammad Iqdam Kholid (Gus Iqdam) disebut telah mengajukan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp25 miliar.

Diketahui, dana itu rencananya digunakan untuk membangun kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

"Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono kepada wartawan, Senin (9/11).

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Adhy menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan penolakan atas permohonan hibah itu. Sebab, pihaknya harus bertindak rasional dalam mengelola anggaran.

"Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang," ucapnya.

Dengan demikian, Adhy memastikan proposal yang diajukan majelis Gus Iqdam itu dicoret, serta tidak akan dimasukkan dalam alokasi anggaran hibah provinsi tahun 2027.

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"Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi," jelasnya

Sementara itu, Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah mengungkapkan pihaknya juga telah mengajukan hibah senilai Rp4,7 miliar ke Pemkab Blitar, untuk yayasan Gus Iqdam tersebut.

Gus Iqdam disebut mengajukan dana hibah untuk wisata religi di yayasannya, tetapi Pemprov Jatim menolak
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TAGS   Pemprov Jatim Kabupaten Blitar dana hibah Gus Iqdam

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