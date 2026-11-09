PLN Jatim Bantah Kabar Listrik di Sejumlah Wilayah Surabaya Padam Saat Hari Pahlawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA -

PT PLN UID Jawa Timur membantah informasi pemadaman listrik di sejumlah wilayah Surabaya saat malam renungan Hari Pahlawan, Senin (9/11) hingga Selasa (10/11) dini hari.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @sekitarsurabaya.id, terlihat sejumlah wilayah yang terdampak pemadaman, karena ada kegiatan malam renungan Hari Pahlawan.

Sejumlah kawasan itu adalah, Jalan Mayjen Sungkono, Lagoon Mall, Apartemen Darmo Hill, Jalan Putat Gede Indah, Jalan Putat Indah, Jalan Jurang Indah, Jalan Abdul Wahab Siaman, Jalan Dukuh Kupang.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Timur Dana Puspita Sari mengatakan lokasi pemadaman saat kegiatan malam renungan itu hanya terjadi di Taman Makam Pahlawan.

"Lokasi padam hanya di lokasi kegiatan, sehingga tidak berdampak pada masyarakat," kata Dana ketika dikonfirmasi.

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Dana menyebut listrik di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam unggahan tersebut dipastikan tetap menyala. Bahkan, pemadaman di Taman Makam Pahlawan hanya 15 menit.

"Lokasi di atas tidak akan padam, hanya di lokasi Taman Makam Pahlawan saat kegiatan berlangsung 15 menit dari pukul 24.00 WIB, sesuai permintaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur," ucapnya.