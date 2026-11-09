17 SMK di Jatim Terima Hibah Alat Otomasi Industri Senilai Rp1 Miliar

jatim.jpnn.com - Sebanyak 17 SMK di Jawa Timur menerima hibah peralatan Programmable Logic Controller (PLC) Human Machine Interface (HMI) Trainer dari PT Alpha Karya Mechatronics. Bantuan senilai Rp935 juta hingga Rp1,02 miliar itu diharapkan memperkuat pembelajaran praktik sekaligus meningkatkan kompetensi siswa di bidang otomasi industri.

Hibah tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) industri untuk mendukung pendidikan vokasi. Secara nasional, PT Alpha Karya Mechatronics menyalurkan 80 unit PLC HMI Trainer kepada SMK di berbagai daerah, dengan 17 unit di antaranya dialokasikan untuk sekolah-sekolah di Jawa Timur.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Aries Agung Paewai mengapresiasi kontribusi industri dalam mendukung pengembangan pendidikan vokasi. Menurutnya, bantuan peralatan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran praktik siswa SMK.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Alpha Mechatronics yang sudah memberikan bantuan bagi sekolah-sekolah kita. Ini sangat bermanfaat bagi murid-murid karena alat tersebut memiliki nilai yang cukup mahal. Artinya, ada apresiasi luar biasa dari industri terhadap pengembangan pendidikan vokasi,” ujar Aries, Senin (9/11).

Walakin, Aries menegaskan bahwa pemberian bantuan tidak boleh berhenti pada penyerahan peralatan. Sekolah penerima diharapkan memaksimalkan pemanfaatannya untuk kegiatan pembelajaran.

Dindik Jatim akan melakukan penelusuran dan monitoring terhadap 17 sekolah penerima hibah guna memastikan peralatan tersebut digunakan secara optimal dan memberikan dampak terhadap peningkatan kompetensi siswa.

Aries meminta bidang SMK dan kepala cabang dinas pendidikan turut melakukan pengawasan. Hasil pemantauan nantinya menjadi bahan evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan sekaligus pertimbangan dalam pemberian fasilitas berikutnya.

“Kami ingin ada penelusuran, apakah alat yang sudah diberikan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk proses pembelajaran di sekolah. Saya berharap bidang terkait dan kepala cabang dinas ikut melakukan monitoring. Kalau tidak dimaksimalkan, tentu akan menjadi catatan bagi kami,” tuturnya.