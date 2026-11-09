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Masyarakat Bakal Gelar Aksi di Sejumlah Titik saat Hari Pahlawan, Ini Langkah Polda Jatim

Senin, 09 November 2026 – 20:42 WIB
Masyarakat Bakal Gelar Aksi di Sejumlah Titik saat Hari Pahlawan, Ini Langkah Polda Jatim - JPNN.com Jatim
Mahasiswa saat menggelar aksi peringatan ‘2 Tahun Prabowo-Gibran’ di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/10). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur melakukan persiapan pengamanan aksi demonstrasi yang digelar oleh elemen masyarakat di sejumlah lokasi saat peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11) besok.

Mahasiswa dari sejumlah kampus bakal menggelar aksi di Alun-alun Surabaya. Mereka menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan sejumlah permasalahan nasional.

Lalu, organisasi masyarakat dengan nama Gerakan Pembela Konstitusi akan demo di DPRD Jawa Timur. Kelompok itu menyuarakan pemakzulan Wali Presiden Gibran Rakabuming Raka.

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Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast mengatakan persiapan pengamanan selama demonstrasi tersebut untuk memastikan aksi berjalan lancar.

“Polda Jawa Timur bersama jajaran dan stakeholder terkait mempersiapkan langkah pelayanan dan pengamanan, untuk memastikan seluruh aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar,” kata Jules kepada wartawan, Senin (9/11).

Jules menyebut demonstrasi merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh perundang-undangan. Oleh karena itu, pihaknya akan menghormati kegiatan tersebut.

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“Pada prinsipnya Polri menghormati dan menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Namun, aparat kepolisian tetap melakukan penjagaan di sekitar titik aksi yang sudah dilaporkan tersebut. Menurutnya, tindakan itu merupakan bentuk pengamanan aktivitas warga.

Polda Jawa Timur melakukan sejumlah langkah saat elemen masyarakat menggelar aksi di Hari Pahlawan
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TAGS   surabaya Polda Jatim Hari Pahlawan demo mahasiswa

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