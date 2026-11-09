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Besok, Mahasiswa Bakal Gelar Demo Peringatan Hari Pahlawan di Alun-alun Surabaya

Senin, 09 November 2026 – 20:02 WIB
Besok, Mahasiswa Bakal Gelar Demo Peringatan Hari Pahlawan di Alun-alun Surabaya - JPNN.com Jatim
Mahasiswa ketika menggelar aksi ‘2 Tahun Prabowo-Gibran’ di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/10). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA -  

Mahasiswa dari sejumlah kampus bakal menggelar aksi demonstrasi untuk memperingati Hari Pahlawan, di kawasan Alun-alun Surabaya di Jalan Gubernur Suryo, Selasa (10/11).

Sejumlah mahasiswa yang diperkirakan turun aksi, yakni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

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Presiden BEM ITS Rakan Naufal Alief mengatakan aksi Hari Pahlawan itu untuk menyampaikan aspirasi terkait sejumlah permasalahan nasional yang masih belum ditangani.

"Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Di tengah janji besar dan ambisi kekuasaan, rakyat justru terus dihadapkan pada ketidakadilan," kata Rakan kepada wartawan, Senin (9/11).

Sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi itu, yakni penanggulangan bencana, pendidikan, ketenagakerjaan, demokrasi, hak asasi manusia, supremasi sipil, evaluasi kebijakan dan keadilan ekonomi.

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"Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan, kebijakan tidak boleh mengabaikan keselamatan, dan kekuasaan tidak boleh berdiri di atas penderitaan rakyat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial dan Politik BEM Unair Daniel Situmorang menyebut massa lebih dulu berkumpul di Kampus B, lalu dilanjut longmarch ke Alun-Alun Surabaya.

Elemen mahasiswa bakal menggelar demo peringatan Hari Pahlawan di Alun-alun Surabaya besok
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TAGS   surabaya Hari Pahlawan demo mahasiswa Alun-alun Surabaya

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