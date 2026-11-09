Motor Sewa Ditemukan di Ladang, Begini Kronologi Hilangnya Dua Pendaki Semeru

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengungkap kronologi hilangnya dua pendaki yang diduga melakukan pendakian ilegal di Gunung Semeru. Keduanya diketahui terakhir berkomunikasi dengan teman pada 2 November 2026.

Dua pendaki tersebut bernama Berylyant Kusuma Wiraditama dan Mochammad Wahyu Febriansyah. Berdasarkan keterangan resmi Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha, keduanya diduga menuju kawasan Ranu Regulo menggunakan sepeda motor sewaan dari Lumajang.

"Berpamitan kepada temannya untuk ke Ranu Regulo dan Senin (2/11) sore menjadi komunikasi terakhir dengan temannya," kata Rudijanta, Senin (9/11).

Sehari kemudian, tepatnya 3 November 2026, sepeda motor yang digunakan keduanya ditemukan warga Ranupani di area ladang. Lokasinya berada di sekitar akses jalur Ayeg-Ayeg yang merupakan jalur tidak resmi menuju Gunung Semeru.

Pemilik ladang kemudian mengamankan kendaraan tersebut dan menyampaikan temuannya melalui grup WhatsApp warga.

Pada 6 November 2026, Kepala Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Ranupani menerima laporan dari pemilik persewaan sepeda motor yang belum mendapatkan pengembalian kendaraan atas nama Berly, panggilan Berylyant Kusuma Wiraditama.

Setelah dilakukan penelusuran, kendaraan yang dilaporkan belum dikembalikan itu diketahui identik dengan sepeda motor yang ditemukan warga. Kendaraan tersebut kemudian diambil oleh pemilik persewaan.

"Setelah ditelusuri kendaraan yang disewa identik dengan temuan warga dan setelahnya langsung dibawa oleh pemilik," ujar Rudijanta.