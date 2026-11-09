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Dua Pendaki yang Hilang di Gunung Semeru Diduga Ilegal, Terancam Masuk Daftar Hitam

Senin, 09 November 2026 – 19:27 WIB
Dua Pendaki yang Hilang di Gunung Semeru Diduga Ilegal, Terancam Masuk Daftar Hitam - JPNN.com Jatim
Guguran awan panas Gunung Semeru terlihat dari Lumajang, Jawa Timur, Jumat (6/11/2026). ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memastikan akan menjatuhkan sanksi blacklist atau daftar hitam kepada dua pendaki yang diduga melakukan pendakian ilegal di Gunung Semeru, Jawa Timur.

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS Bambang Suriyono mengatakan, kedua pendaki tersebut diketahui berasal dari Kabupaten Sidoarjo. Namun, pihaknya belum bersedia mengungkap identitas mereka.

"Asalnya dari Sidoarjo, kalau sanksi jelas yang diterapkan blacklist untuk kawasan konservasi," kata Bambang melalui pesan WhatsApp yang diterima di Malang, Senin (9/11).

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Bambang menegaskan, hingga saat ini akses pendakian resmi Gunung Semeru masih ditutup total.

"Benar (masih ditutup)," ujarnya.

Dia menyebut, kedua pendaki yang dilaporkan hilang tersebut diduga memanfaatkan jalur tidak resmi di sekitar kawasan Ranupani untuk menuju Gunung Semeru.

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Berdasarkan dugaan awal, keduanya melakukan pendakian pada 2 November 2026 melalui jalur Ayeg-Ayeg.

"Dugaannya 2 November 2026 (melakukan pendakian), lewat Ayeg-Ayeg (jalur tidak resmi)," jelas Bambang.

TNBTS menyiapkan sanksi blacklist bagi dua pendaki asal Sidoarjo yang diduga masuk Gunung Semeru melalui jalur ilegal saat pendakian ditutup.
Sumber Antara
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TAGS   pendaki hilang evakuasi pendaki semeru pendaki ilegal blacklist pendaki TNBTS

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