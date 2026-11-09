KAI Daop 8 Surabaya Keluarkan Tarif Diskon Selama Periode Libur Natal dan Tahun Baru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT KAI Daop 8 Surabaya mengeluarkan potongan harga 30 persen untuk pembelian tiket kereta api kelas ekonomi komersial, selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan tiket dengan potongan tersebut dengan periode keberangkatan 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027.

“Selama program diskon, KAI Daop 8 Surabaya menyediakan 197.792 tempat duduk untuk perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial,” ujar Mahendro dalam keterangan persnya, Senin (9/11).

Pelanggan bisa mendapatkan diskon itu dengan melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI, website resmi KAI di booking.kai.id, dan kanal penjualan resmi lainnya.

“Kemudahan ini memberi keleluasaan untuk merencanakan perjalanan, memilih jadwal sesuai kebutuhan, dan mempersiapkan agenda liburan bersama keluarga maupun orang terdekat,” ujarnya.

Mahendro berharap pelanggan bisa memanfaatkan program itu untuk menikmati perjalanan kereta api dengan tarif lebih terjangkau, khususnya selama libur Natal dan Tahun Baru.

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"Program diskon 30 persen ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan liburan akhir tahun dengan biaya transportasi yang lebih hemat,” ucapnya.

Potongan harga itu juga tidak dapat digabungkan dengan reduksi maupun program diskon lainnya. Selain itu, program tersebut mengikuti ketersediaan tiket yang telah ditetapkan.