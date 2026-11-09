Terinspirasi Lagu Garam & Madu, Mahasiswa Ubaya Angkat Fashion Hip-Dut hingga Kesetaraan Gender

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 29 mahasiswa Program Desain Fashion dan Produk Lifestyle, Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya (FIK Ubaya), menampilkan karya busana bertema Contagium dalam Graduation Show 2026.

Dua koleksi yang menarik perhatian adalah Sweetsaline karya Afifa Nurhayati dan “Moire” hasil rancangan Kin Karyn Patricia. Keduanya mengangkat inspirasi berbeda, mulai dari fenomena musik hingga isu kesetaraan gender.

Karya tersebut dipamerkan di Convention Hall Tunjungan Plaza, Sabtu (7/11).

Afifa menjelaskan, koleksi Sweetsaline memadukan dualitas emosi dramatis dan melankolis dengan tren musik Hip-Dut, perpaduan hip-hop dan dangdut.

Inspirasi utamanya berasal dari visualisasi dan lirik lagu Garam dan Madu yang sempat menjadi perbincangan hangat. Afifa mulai menggarap koleksi tersebut sejak 2025 dengan eksplorasi warna-warna terang dan mencolok.

Menurut dia, memadukan warna-warna tersebut menjadi tantangan tersendiri karena kombinasi serupa masih jarang terlihat. Karena itu, diperlukan pertimbangan agar setiap warna dapat berpadu secara tepat.

"Melalui koleksi ini, saya ingin menyampaikan pesan agar tidak takut untuk mencoba hal baru yang dinilai memiliki potensi. Percaya pada diri sendiri dan harus berani untuk melakukan eksperimen,” ujar Afifa.

Sementara itu, Kin Karyn Patricia mengangkat isu patriarki, tradisi, dan kesetaraan gender melalui koleksi Moire.