Perkuat Posisi Merek Es Krim Cokelat Lokal, Halocoko Andalkan Inovasi & Harga Terjangkau

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Di tengah persaingan industri es krim yang semakin kompetitif, Halocoko berupaya memperkuat posisinya sebagai merek lokal yang fokus menghadirkan es krim cokelat berkualitas dengan harga terjangkau.

Sejak hadir pada 2024, merek asal Indonesia ini menjadikan cokelat sebagai identitas utama dalam pengembangan produk. Berbagai inovasi dilakukan, mulai dari perpaduan rasa, tekstur, hingga bentuk produk untuk menghadirkan pengalaman berbeda bagi konsumen.

Upaya tersebut turut mengantarkan Halocoko meraih dua penghargaan dalam CNN Indonesia Awards 2026, yakni Fastest Sales Growth & National Market Breakthrough serta New Brand Growth Excellence in Global Recognition.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas perkembangan bisnis dan upaya Halocoko memperluas jangkauan pasar. Namun, bagi perusahaan, pencapaian itu sekaligus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memahami kebutuhan konsumen.

Senior Brand Manager Halocoko, Viona Lie, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh tim, distributor, mitra bisnis, serta pelanggan yang telah mendukung perjalanan merek tersebut.

“Penghargaan ini bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh tim, para distributor, dan mitra bisnis kami yang telah bersama-sama membangun Halocoko di Indonesia,” ujar Viona dalam keterangan tertulis, Senin (9/11).

Viona menjelaskan fokus sebagai spesialis es krim cokelat bukan berarti Halocoko hanya menghadirkan produk dengan karakter rasa yang seragam. Sebaliknya, cokelat menjadi inspirasi untuk mengembangkan beragam kombinasi rasa dan pengalaman menikmati es krim.

Hal itu terlihat melalui sejumlah produk unggulan, seperti HaloChoco yang memadukan es krim vanila dengan lapisan cokelat dan butiran renyah. Ada pula Lucky 7 dengan perpaduan stroberi dan cokelat serta bentuk menyerupai jersey.