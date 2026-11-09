Terminal Purabaya Bakal Direvitalisasi, Mulai Sistem Tiket-Bangun JPO ke Stasiun Waru

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal melakukan revitalisasi di Terminal Purabaya, Bungurasih, Sidoarjo. Mulai dari sistem penumpang dan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur Nyono mengatakan penumpang akan mewajibkan untuk mempunyai tiket lebih dahulu sebelum masuk ke terminal keberangkatan.

"Bungurasih siap berbenah menuju yang lebih baik. Nanti penumpang sebelum masuk ke jalur pemberangkatan bis harus bertiket,” kata Nyono di DPRD Jawa Timur, Senin (9/11).

Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga bakal membangun JPO atau sky bridge. Nantinya akses tersebut langsung menghubungkan antara Terminal Purabaya dengan Stasiun Waru.

Nyono menyebut jembatan itu untuk memudahkan penumpang saat berpindah dari kereta ke bus atau sebaliknya. Lalu, akses tersebut juga mengurangi penumpukan di pintu keluar.

"Kalau terminal itu kewenangan provinsi, sudah saya ajukan untuk Sky Bridge ke sana, supaya tidak ada penumpang yang nunggu di pojokan arah pintu keluar itu,” jelasnya.

Pembangunan JPO Terminal Purabaya-Stasiun Waru itu masuk dalam anggaran Surabaya Regional Railway Line (SRRL). Menggunakan dana milik KfW Development Bank Jerman.

Pengerjaan proyek senilai 230 juta euro atau setara Rp 4,6 triliun tersebut, fase pertamanya ditargetkan baru akan dimulai 2027 mendatang.