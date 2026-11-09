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Masuk Hari Ketiga, Tim SAR Perluas Pencarian Dua Pendaki Semeru dengan Drone Thermal

Senin, 09 November 2026 – 16:40 WIB
Masuk Hari Ketiga, Tim SAR Perluas Pencarian Dua Pendaki Semeru dengan Drone Thermal - JPNN.com Jatim
Tim SAR gabungan bersiap melakukan pencarian dua pendaki yang hilang di Gunung Semeru yang dimulai dengan brifing di Ranu Kumbolo, Senin (9/11/2026). ANTARA/HO-Basarnas Banyuwangi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim SAR gabungan memperluas area pencarian terhadap dua pendaki yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Semeru, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Operasi pencarian memasuki hari ketiga pada Senin (9/11).

On Scene Coordinator (OSC) atau Koordinator Tim Pencarian S Jefriyanzah Putra Pratama mengatakan pencarian kembali dilanjutkan sejak pukul 06.30 WIB. Kegiatan diawali dengan pengarahan dan pembagian sektor bagi seluruh personel di kawasan Ranu Kumbolo.

"Memasuki hari ketiga operasi pencarian, Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap dua pendaki yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Semeru, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro," kata Jefriyanzah, Senin (9/11).

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Dia mengatakan area pencarian diperluas agar keberadaan kedua pendaki segera diketahui.

"Pencarian survivor akan diperluas lagi, sehingga diharapkan bisa segera ditemukan," ujarnya.

Kepala Kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa menjelaskan pada hari ketiga operasi, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi enam Search and Rescue Unit (SRU).

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SRU 1, 2, dan 3 melakukan penyisiran menggunakan pola ESAR Type I Hasty Search di area seluas 0,84 kilometer persegi. Sementara SRU 4 dan 5 menyisir sektor lainnya dengan luas area yang sama.

Pencarian juga diperkuat SRU 6 yang mengoperasikan drone thermal. Peralatan tersebut digunakan untuk pemantauan udara dengan pola pencarian parallel search di sektor yang telah ditentukan.

Pencarian dua pendaki hilang di Gunung Semeru memasuki hari ketiga. Tim SAR mengerahkan 106 personel, enam SRU, dan drone thermal.
Sumber Antara
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TAGS   pendaki hilang pendaki gunung semeru Gunung Semeru Tim SAR Gabungan pencarian pendaki hilang

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