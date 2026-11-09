Eri Cahyadi Minta Kasus Solar Truk Sampah Diproses Hukum

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi truk sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, diproses hukum.

Eri mengaku mengetahui informasi dari Kepala DLH Surabaya M Fikser terkait temuan pengalihan solar dari tangki truk sampah ke tempat lain.

"Saya menerima laporan dari Kepala DLH Pak Fikser, masalah BBM yang puluhan tahun BBM ini diambil dari tangki truk, dioper lagi ke tempat lain," Eri melalui rilisan persnya, Senin (9/11).

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Lalu, dia meminta Kepada DLH Surabaya mengungkap praktik penyalahgunaan yang diduga sudah berlangsung lama itu. Dengan tujuan membenahi tata kelola pemerintahan.

"Saya bilang ke Pak Fikser, kalau amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan ke kebaikan dan mencegah perbuatan buruk). Kalau itu kebenaran, tolong dibuka dan harus berani buka," ucapnya.

Eri meminta dugaan praktik jual beli solar subsidi di sekitar TPA Benowo tidak hanya diselesaikan secara internal. Oleh karena itu, dia memerintahkan agar segera diproses hukum.

"Aktivitas jual beli solar subsidi di sekitar TPA Benowo ini saya pastikan diproses hukum. Terima kasih DLH yang sudah berani bongkar hal-hal tidak benar seperti ini," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala DLH Surabaya M Fikser mengatakan pengungkapan itu bermula dari survei penilaian Adipura. Lalu, dia membagi tim untuk memeriksa seluruh wilayah.