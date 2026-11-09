Cegah Jurnal Predator, Kemendikti Saintek Siapkan Evaluasi Akreditasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memperkuat tata kelola dan pengawasan jurnal ilmiah nasional untuk mencegah praktik penerbitan jurnal predator yang dapat merusak integritas akademik.

Upaya tersebut dilakukan melalui penataan sistem akreditasi, evaluasi terhadap jurnal yang dilaporkan bermasalah, hingga penyesuaian tata kelola publikasi ilmiah dengan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendiktisaintek Prof Dr Ahmad Najib Burhani mengungkapkan, Indonesia saat ini memiliki sekitar 29.000 jurnal ber-International Standard Serial Number (ISSN). Dari jumlah tersebut, sekitar 16.000 jurnal telah terakreditasi.

Namun, kualitas jurnal nasional masih menjadi pekerjaan rumah. Jurnal dengan peringkat akreditasi tertinggi atau Sinta 1 hanya sekitar 250, setara 1,5 persen dari jurnal terakreditasi. Sementara itu, sekitar 87 persen jurnal berada pada peringkat Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5.

"Makanya kita perlu kemudian meningkatkan kualitas dari jurnal kita, berkomunikasi terutama ketika berhadapan dengan Artificial Intelligence untuk publikasi dan sebagainya," kata Najib dalam Konvensi Tata Kelola Jurnal Ilmiah (KTJI) di Universitas Ciputra Surabaya.

Terkait jurnal predator, Najib menjelaskan bahwa pemerintah tidak menerbitkan daftar hitam atau blacklist jurnal yang masuk kategori tersebut. Karena itu, Kemendiktisaintek tidak memiliki data resmi mengenai jumlah jurnal predator di Indonesia.

Meski demikian, pemerintah membuka ruang pelaporan bagi masyarakat maupun perguruan tinggi yang menemukan dugaan pelanggaran integritas dalam penerbitan jurnal ilmiah.

Laporan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses evaluasi. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat mengambil tindakan korektif, termasuk terhadap status akreditasi jurnal.