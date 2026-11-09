DLH Surabaya Temukan Truk Pengangkut Sampah di TPA Benowo Salah Gunakan Solar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya membongkar dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar dari tangki truk pengangkut sampah di TPA Benowo.

Kepala DLH Surabaya M Fikser mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari survei untuk persiapan penilaian Adipura. Lalu, dia membagi tim untuk memeriksa seluruh wilayah.

"Sampai di barat di dekat Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) itu terkunci. Mereka menunggu kunci itu dibuka supaya mereka bisa masuk," kata Fikser dalam rilisan persnya, Senin (9/11).

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Lalu, tim DLH Surabaya melihat sebuah truk sampah yang seharusnya langsung meninggalkan kawasan itu, justru berhenti di lokasi lain yang berhadapan dengan area parkir petugas.

"Ada truk sampah yang harusnya langsung keluar, tetapi dia mampir lagi ke satu tempat yang kebetulan berhadapan dengan tempat parkirnya teman-teman," ungkapnya.

Melihat itu, Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup DLH Surabaya Wasis Sutikno bersama Sekretaris DLH Maria Agustin Yuristina turun melakukan pengecekan.

"Saat mereka datang, supirnya agak sedikit panik, karena kemudian mereka bertanya ini galon apa, isinya apa. Jawabnya sudah pada enggak benar, sudah mencurigakan," ucapnya.

Petugas melihat sejumlah galon tersebut berisi solar. Selanjutnya, tim DLH Surabaya memeriksa sebuah gudang di sekitar lokasi dan menemukan banyak galon berisi bahan bakar yang sama.