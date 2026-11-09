Skrining 1.152 Anak di Gresik dan Lamongan, 49 Persen Terindikasi Gangguan Pengelihatan

jatim.jpnn.com, GRESIK - Gangguan penglihatan pada anak usia sekolah menjadi perhatian di tengah meningkatnya aktivitas penggunaan gadget dan kegiatan belajar jarak dekat. Hasil skrining terhadap 1.152 peserta roadshow Vision Fest Myopia Care by Natamata di Gresik dan Lamongan menunjukkan 48,78 persen peserta terindikasi mengalami gangguan penglihatan.

Temuan tersebut dipaparkan dalam BIG BANG Vision Fest Myopia Care yang digelar Optik Natamata bersama Eyelink Group di Gresik, Minggu (8/11).

Dari keseluruhan peserta skrining, sebanyak 51,22 persen menunjukkan hasil pemeriksaan normal. Sementara itu, peserta yang terindikasi mengalami gangguan penglihatan terdiri atas 57,30 persen kategori ringan, 25,09 persen kategori sedang, dan 17,62 persen kategori berat.

Hasil skrining tersebut dipaparkan dokter spesialis mata dr Ria Sandy Desenka, Sp.M(K). Dia menekankan pentingnya mendeteksi miopia atau mata minus pada anak sejak dini.

"Mata minus pada anak perlu dideteksi sejak dini. Melalui pemeriksaan rutin dan penanganan yang tepat, kita dapat membantu mengupayakan perlambatan perkembangan miopia," jelas dr Ria.

Menurut dia, perkembangan teknologi kesehatan mata kini menghadirkan sejumlah pilihan pengendalian miopia pada anak. Di antaranya kacamata dengan lensa khusus defocus, terapi obat tetes atropin, Orthokeratology (Ortho-K), hingga EDOF softlens.

Pemilihan metode penanganan tersebut, kata dr Ria, harus disesuaikan dengan kondisi mata anak berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis mata.

Direktur Natamata Muhammad Rijaal Alhaq mengatakan Vision Fest Myopia Care dihadirkan untuk memperluas kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan mata dan pengendalian miopia sejak dini.