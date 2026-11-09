Bandara Dhoho Kediri Resmi Jadi Embarkasi Haji 2027, Ini Daftar 15 Daerah yang Dilayani

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Bandara Internasional Dhoho Kediri (DHX) resmi ditetapkan sebagai salah satu bandara embarkasi dan debarkasi haji reguler untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2026 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji Reguler Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi. Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada 21 Oktober 2026.

Melalui penetapan tersebut, Bandara Dhoho diproyeksikan melayani 9.641 calon jemaah haji dari 15 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Wilayah layanan tersebut meliputi Kabupaten Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, serta Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kota Madiun.

Selain menetapkan bandara embarkasi dan debarkasi, Kementerian Haji dan Umrah juga menunjuk Wisma Surya Kediri sebagai tempat transit jemaah haji dari wilayah layanan Embarkasi Dhoho.

Fasilitas tersebut akan mendukung proses perjalanan jemaah, mulai dari persiapan keberangkatan hingga pemulangan setelah menunaikan ibadah haji.

Direktur PT Surya Dhoho Investama Maksin Arisandi menyambut baik penetapan tersebut. Dia mengapresiasi kepercayaan Kementerian Haji dan Umrah kepada Bandara Internasional Dhoho Kediri.

"Alhamdulillah, penetapan ini merupakan milestone penting bagi Bandara Dhoho. Kami melihatnya sebagai sebuah peluang sekaligus tanggung jawab besar untuk mempersiapkan layanan penerbangan haji dengan sebaik-baiknya," ungkap Maksin dalam keterangan tertulis, Senin (9/11).