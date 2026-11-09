Andre Caldas Bongkar Momen yang Menghancurkan Arema FC di Pamekasan

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Arema FC kembali menelan kekalahan pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Takluk 0-3 dari Madura United FC, tim berjuluk Singo Edan itu kembali memperlihatkan persoalan konsistensi permainan, terutama ketika menghadapi tekanan dalam pertandingan tandang.

Pelatih interim Arema FC Andre Caldas mengakui timnya telah menyiapkan strategi khusus untuk meredam kekuatan tuan rumah. Namun, rencana tersebut berantakan setelah dua gol bersarang ke gawang Adi Satryo dalam rentang waktu berdekatan menjelang turun minum.

"Mengenai pertandingan ini, sejak awal kami sudah tahu bahwa ini akan menjadi laga yang sulit. Madura United tampil sangat baik di papan klasemen dan mereka memiliki tim yang sangat kuat. Oleh karena itu, kami menyusun persiapan untuk pertandingan tandang ini dengan mempertimbangkan hal tersebut," ujar Andre dikutip dari laman ileague.id, Senin (9/11).

Andre menjelaskan Arema FC melakukan perubahan sistem permainan dengan menerapkan formasi lima bek. Strategi tersebut ditujukan untuk memperkuat pertahanan sekaligus mengurangi risiko kebobolan saat bermain tandang.

"Kami mengubah sistem permainan, berusaha tampil lebih rapat dalam bertahan, dan berupaya agar tidak kebobolan. Itulah sebabnya kami menggunakan formasi lima bek karena menurut saya, kami terlalu sering kesulitan dalam pertandingan tandang," katanya.

Strategi tersebut sebenarnya berjalan cukup baik hingga mendekati akhir babak pertama. Namun, konsentrasi pemain Arema FC buyar ketika pertandingan memasuki menit-menit krusial.

Pada menit ke-45, Jorge Mendonca berhasil menyundul bola hasil sepak pojok Lulinha untuk membawa Madura United unggul 1-0.

Belum sempat Arema memperbaiki keadaan, tuan rumah kembali mencetak gol. Gali Freitas mengirimkan umpan kepada Dimitar Mitkov yang kemudian melepaskan tembakan untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-45+2.