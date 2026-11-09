Puting Beliung Terjang Jember, Ratusan Rumah Rusak dan Enam Warga Luka

jatim.jpnn.com, JEMBER - Bencana angin puting beliung menerjang Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember pada Minggu (8/11) sore. Peristiwa tersebut menyebabkan ratusan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Beberapa warga juga mengalami luka-luka akibat kejadian itu.

Salah seorang warga terdampak, Sugiono, mengatakan angin puting beliung datang begitu cepat hingga membuat masyarakat panik. Sebagian warga berusaha menyelamatkan diri ke tempat aman, baik di dalam maupun di luar rumah.

"Angin puting beliung begitu cepat menerjang sejumlah rumah dan warga sempat panik, sehingga ada yang keluar rumah dan ada yang di dalam rumah," kata Sugiono.

Dia mengungkapkan banyak genteng dan atap rumah warga beterbangan saat angin kencang menerjang permukiman.

"Kami pasrah melihat banyak genteng yang tersapu angin dan tidak bisa berbuat banyak. Yang penting warga selamat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edy Budi Susilo menyebutkan enam orang mengalami luka ringan akibat bencana tersebut.

Korban di antaranya Siti Khadijah, Alimin, Maysaroh, Pak Mili, dan Ibu Tin. Mereka mengalami luka lecet di bagian kepala, sedangkan Maysaroh juga mengalami luka lecet di kaki.

"Korban yang terluka telah mendapatkan perawatan medis oleh petugas puskesmas setempat dan sudah diperbolehkan pulang untuk rawat jalan," tutur Edy.