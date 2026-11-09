Cuaca Surabaya 9 November 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (9/11).

Pagi cerah di seluruh kawasan.

Siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sore cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-13 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.