Cuaca Jawa Timur 9 November 2026, Sore dan Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (9/11).

Pagi cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

Siang masih cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

Sore hujan ringan atau gerimis mengguyur Ngawi. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malam Ngawi masih gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)