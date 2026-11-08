Meriahkan MPL S18 di Surabaya, Infinix Bawa Kingfinix Festival & Inovasi Folax AI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Infinix menghadirkan KINGFINIX Festival untuk meramaikan Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) Indonesia Season 18 di Surabaya. Kegiatan yang berlangsung pada 4–8 November 2026 di Jatim Expo dan Tunjungan Plaza 6 itu menjadi upaya Infinix mendekatkan pengalaman esports kepada penggemar.

Infinix SEA Marketing Director Sergio Ticoalu mengatakan Surabaya dan Jawa Timur memiliki posisi strategis bagi perkembangan bisnis Infinix di Indonesia. Bahkan, sejak pertama kali memasuki pasar Indonesia, Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi penjualan terbesar perusahaan.

"Antusiasme di Surabaya sangat luar biasa besar. Dari pertama kali kami masuk pasar Indonesia, Surabaya dan Jawa Timur ini merupakan market terbesar Infinix," ujar Sergio, Minggu (8/11).

Dia mengungkapkan penyelenggaraan MPL di Surabaya juga menjadi momentum istimewa bagi Infinix. Sebab, kali ini perusahaan dapat membawa langsung berbagai inovasi produk dan pengalaman gaming kepada komunitas esports di Kota Pahlawan.

Menurut Sergio, antusiasme masyarakat terhadap produk Infinix terlihat dari respons penjualan selama kegiatan berlangsung.

"Ketika kami membawa produk-produk dan inovasi di Surabaya pada MPL season kali ini, penjualan kami sangat luar biasa. Ini menunjukkan antusiasme gamers dan konsumen terhadap produk Infinix," katanya.

Meski tidak mengungkapkan angka kontribusi penjualan Jawa Timur secara spesifik, Sergio menyebut wilayah Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar penjualan Infinix, terutama melalui kanal offline. Di antara wilayah tersebut, Surabaya menjadi salah satu pasar dengan kontribusi paling besar.

Melalui KINGFINIX Festival, Infinix menghadirkan berbagai aktivitas gaming, mulai dari mencoba produk, mengikuti tantangan permainan, menyaksikan kompetisi antarkampus, hingga berinteraksi dengan komunitas dan talent esports.