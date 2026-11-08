Seusai Bagi Pembalut, Massa Aksi 2 Tahun Prabowo-Gibran Tolak Bunga Dari Polwan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Massa perempuan dalam aksi demonstrasi yang digelar di Taman Apsari, Surabaya, Minggu (8/11), menolak ketika diberi bunga oleh Polwan setelah mereka memberikan pembalut.

Berdasarkan pantauan, awalnya massa aksi membawa kardus berisi pembalut berwarna hijau kepada demonstran di Taman Apsari, serta Polwan yang berjaga di Gedung Negara Grahadi.

Selanjutnya, para Polwan tampak bergantian memberikan sejumlah tangkai bunga kepada massa aksi. Namun, demonstran menolaknya sehingga dibawa kembali.

Koordinator umum Aliansi Suroboyo Bergerak Kardono Setyorakhmadi mengatakan penolakan tersebut untuk menunjukkan sikap bahwa aksi tersebut murni keresahan.

“Ini bukan aksi kolaborasi, (kalau menerima bunga) nanti ini bisa disalahkan sebagai aksi bersama,” kata Kardono disela-sela demonstrasi.

Kardono mengkhawatirkan aksi yang digelar masyarakat tersebut menimbulkan anggapan keliru. Lalu, mereka disamakan dengan kegiatan yang digagas oleh Raffi Ahmad di Jakarta.

“Kami bukan massa seperti itu, kaya deklarasi Raffi Ahmad itu, daripada menimbulkan kesalahan ya, kami menolak pemberian bunga itu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, salah satu massa yang membagikan pembalut Rina mengatakan aksi itu dilakukan secara spontan. Setelah menerima donasi dari peserta Srikandi Aksi Damai.