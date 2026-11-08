Guru Honorer Turut Suarakan Kesejahteraan Saat Aksi 2 Tahun Prabowo-Gibran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang guru honorer Hikmah Nimroatul Afifah asal Mojokerto, turut menyampaikan sejumlah keresahannya dalam demonstrasi yang digelar di Taman Apsari Surabaya, Minggu (8/11).

Hikmah mengaku rela berangkat dengan naik kereta setelah salat subuh, untuk mengikuti aksi ‘2 Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Surabaya.

“Guru honorer yang setiap bulan mereka harus berharap-harap cemas menunggu tunjangan profesi guru (TGP) yang cairnya tidak pasti,” kata Hikmah saat disela mengikuti aksi.

Dia mengungkapkan ada beberapa rekannya yang masih diberi upah Rp30 ribu per bulannya. Menurutnya, gaji tersebut jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan.

“Saya jawab jujur ya, teman saya itu ada yang satu bulan itu hanya digaji sebesar 30.000 di Mojokerto. Bayangkan itu bisa enggak buat mereka makan? Itu yang saya temui,” jelasnya.

Hikmah menyebut ada sejumlah guru honorer lainnya yang mendapatkan upah Rp1 juta satu bulannya. Namun, mereka harus menunggu TGP yang tidak pasti pencairannya.

Bahkan, para guru honorer dengan gaji yang jauh dari cukup tersebut, harus membantu siswa yang membutuhkan. Mereka terpaksa patungan agar bisa membayar sekolah.

“Yang membuat saya emosional karena setiap hari mendampingi anak yang rata-rata dari keluarga menengah ke bawah. Saya tahu betul bagaimana ibu mereka menghemat setiap hari,” ujarnya.