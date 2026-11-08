Massa Aksi Perempuan Bagi Pembalut saat Aksi 2 Tahun Prabowo-Gibran di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah perempuan membagikan pembalut saat aksi ‘2 Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka’ di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (8/11).

Awalnya, massa aksi berkumpul dengan membawa poster dan spanduk di area Taman Apsari. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian bernada kritikan program pemerintah.

Selanjutnya, dua orang perempuan terlihat membawa kardus berisi tumpukan pembalut berwarna hijau. Mereka memberikan kepada massa aksi dan Polwan di Gedung Grahadi.

Salah satu massa yang membagikan pembalut Rina mengatakan aksi tersebut dilakukan secara spontan. Setelah menerima donasi dari peserta Srikandi Aksi Damai.

“Jadi ini dari rakyat untuk rakyat, perempuan itu kan selalu menstruasi ya, tetapi dikenakan pajak,” kata Rina di sela orasinya.

Rina menyebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pembalut sudah ada sejak lama. Namun, masyarakat sudah menyadari proses biologis perempuan seharusnya tidak dipungut.

“Generasi sekarang ini semakin sadar ini harusnya karena menstruasi itu biologis ya, seharusnya pemerintah mampu membebaskan dari PPN, seharusnya bisa,” ujarnya.

Selain itu, Rina juga menyoroti permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pemerintah harus segera menanganinya.