Arus Lalu Lintas Terganggu saat Fun Run, Polrestabes Surabaya Siapkan Evaluasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kegiatan Fun Run yang digelar Polrestabes Surabaya bersama Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (DPC Peradi SAI) Surabaya sempat menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang dilalui peserta.

Kasatlantas Polrestabes Surabaya Galih Bayu Raditya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan tersebut. Dia menjelaskan kepolisian telah mengerahkan 60 personel untuk mengatur lalu lintas di sepanjang rute kegiatan yang memiliki jarak sekitar lima kilometer.

Menurut Galih, rekayasa lalu lintas dilakukan dengan sistem buka tutup jalur secara bergantian, terutama di titik persimpangan yang dilalui peserta.

"Kami lakukan buka tutup jalur crossing secara bergantian dengan waktu maksimal 15 menit. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini," ucap Galih.

Sejumlah ruas jalan yang menjadi perhatian petugas antara lain Jalan Kebon Rojo, Gemblongan, Praban, Tunjungan, Bubutan, dan Jalan Pahlawan. Personel ditempatkan di setiap persimpangan untuk mengatur pergerakan kendaraan.

Galih mengakui arus kendaraan sempat dihentikan ketika peserta melintas. Namun, lalu lintas kembali dibuka setelah rombongan pelari melewati titik tersebut.

"Arus kendaraan memang sempat kami hentikan. Namun, kami buka kembali setelah peserta sudah melintas," katanya.

Dia menambahkan kepolisian akan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan kegiatan serupa. Masukan dari masyarakat juga akan menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki pengaturan lalu lintas ke depan.