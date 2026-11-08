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Massa Perempuan Gelar Aksi 2 Tahun Prabowo-Gibran di Taman Apsari Surabaya

Minggu, 08 November 2026 – 16:30 WIB
Massa Perempuan Gelar Aksi 2 Tahun Prabowo-Gibran di Taman Apsari Surabaya - JPNN.com Jatim
Massa perempuan gelar aksi ‘2 Tahun Prabowo-Gibran’ di Taman Apsari Surabaya, Minggu (8/11). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puluhan perempuan berkumpul untuk menggelar aksi demonstrasi terkait dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Taman Apsari, Surabaya, Minggu (8/11).

Massa aksi mulai berkumpul di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, sejak pukul 15.00 WIB. Mereka langsung berbaris dengan mengangkat poster dan membentangkan spanduk.

“Dirampok pajak, diracun embege, diasap karhutla. Rego (harga) dada fillet melonjak lek aku lemu (gemuk) pokoke salah rezim. Indonesia sadar sebelum Indonesia modar,” tulis sejumlah poster.

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Selanjutnya, para perempuan tersebut melakukan orasi secara bergantian di Taman Apsari. Mereka menyampaikan sejumlah keresahan mereka atas kebijakan pemerintah.

“Kami berorasi demi masa depan kalian, ibu, istri dan anak-anak. Tolong jangan todongkan senjatamu kepada kami, berpihaknya kepada rakyat, kami juga cinta Indonesia,” kata salah satu orator.

Orator turut menyoroti naiknya sejumlah kebutuhan sehari-harinya yang telah mengalami kenaikan. Salah satunya, melambungnya harga ayam di pasar tradisional.

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“Harga es teh jumbo naik bagaimana ini, kami bekerja di jalan karena membutuhkan es teh jumbo, ayam juga, semuanya naik, harga kebutuhan naik semua, kami harus bagaimana,” ujarnya.

Massa aksi juga membahas perihal Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka ingin program pemerintah tersebut dihentikan karena berdampak negatif. (mcr23/jpnn)

Massa perempuan menggelar aksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Taman Apsari Surabaya

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Andhi Dwi Setiawan

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TAGS   Gedung Grahadi Taman Apsari 2 Tahun Prabowo-Gibran massa perempuan

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