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Pemkot Surabaya Percepat Overlay Bratang Binangun Susai Ramai Masalah Tumpukan Material

Minggu, 08 November 2026 – 16:15 WIB
Pemkot Surabaya Percepat Overlay Bratang Binangun Susai Ramai Masalah Tumpukan Material - JPNN.com Jatim
Tumpukan material yang sempat ramai sebabkan kemacetan di Jalan Raya Bratang Binangun, Surabaya, Minggu (8/11). Foto: Dok. Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat pengerjaan peninggian dan pengaspalan atau overlay yang ada di Jalan Raya Bratang Binangun, Kecamatan Gubeng.

Hal itu setelah ramai gundukan material proyek di tengah Jalan Raya Bratang Binangun. Akibatnya, arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat mengalami kemacetan.

Kepala DSDABM Surabaya Dedy Purwito mengatakan wilayah tersebut merupakan lokasi yang kerap mengalami banjir saat hujan. Pemkot Surabaya pun harus segera menanganinya.

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Saat ini, pihak DSDABM Surabaya telah membenahi saluran drainase di sisi timur dan barat. Selanjutnya, pekerjaan fokus pada peninggian badan jalan melalui proses overlay.

“Tahun ini bidang jalan sama drainase intervensi di sana, saluran kiri, kanan, timur dan barat itu sudah selesai, sekaligus peninggian jalan," kata Dedy dalam keterangan persnya, Minggu (8/11).

Dedy menyebut pengaspalan untuk peninggian jalan dilakukan secara bertahap, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

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"Kalau misalkan terpaksa karena pergerakan alat berat manuver ternyata yang sisi sebelah barat itu butuh ruang, mungkin itu nanti kami koordinasi dengan polsek," ucapnya.

Akses di sisi timur Jalan Raya Bratang Binangun akan ditutup selama pengerjaan berlangsung. Kemudian, sebelah baratnya tergantung pada kebutuhan ruang kerja dan kondisi lapangan.

Pemkot Surabaya mempercepat proyek overlay Jalan Raya Bratang Binangun, setelah ramai perkara tumpukan material
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TAGS   Pemkot Surabaya DSDABM Kota Surabaya lalu lintas macet proyek overlay

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