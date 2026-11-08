Berenang di Sungai Bengawan Solo, Pemuda Asal Ngawi Ditemukan Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pemuda ditemukan tewas setelah dilaporkan tenggelam karena berenang di aliran Bengawan Solo, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Minggu (8/11).

Berdasarkan informasi dari Tim SAR korban bernama Rokim (22) warga dusun setempat, tengah berenang bersama dua temannya di Sungai Bengawan Solo, Sabtu (7/11) sore.

Lalu, korban diduga panik setelah berada di bagian sungai yang lebih dalam dari tempatnya turun. Selanjutnya, dia berusaha meminta pertolongan kepada kedua rekannya.

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Akhirnya, dua teman yang melihat kejadian tersebut berusaha memberikan pertolongan. Namun, upaya tersebut membuat mereka hampir ikut tenggelam ke sungai.

Warga mendengar kegaduhan tersebut langsung datang ke lokasi untuk memberikan bantuan. Sayangnya, korban tidak terjangkau dan dilaporkan sudah tenggelam.

Koordinator Unit SAR Bojonegor Nanang Pujo mengatakan operasi pencarian dilakukan petugas gabungan, yakni Damkar, Polsek, Koramil, Yon TAPI 528 Ngawi, SAR GMR, SAR MTA, SAR Sikatan, Bagana, PMI, SAR Elpeje, dan RAPI.

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“Tim rescue Unit Siaga SAR Bojonegoro bergerak ke lokasi kejadian untuk berkoordinasi dengan unsur SAR gabungan,” kata Nanang dalam keterangan persnya.

Selanjutnya, tim gabungan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian, dengan mempertimbangkan titik terakhir korban terlihat serta kondisi arus Sungai Bengawan Solo.