Dua Pendaki Semeru Hilang Sejak 2 November, Motor Ditemukan di Ladang

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Dua pendaki berusia 19 tahun dilaporkan hilang di kawasan Gunung Semeru, Kecamatan Ranu Pani, Kabupaten Lumajang. Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banyuwangi mengerahkan tim SAR gabungan untuk melakukan operasi pencarian terhadap kedua pendaki tersebut.

Kedua pendaki diketahui berinisial BK (19) dan MWF (19). Laporan kondisi membahayakan manusia diterima Kantor SAR Banyuwangi dari Kepala Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Ranu Pani, Arie, Sabtu (7/11) pukul 14.37 WIB.

Kepala Kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa, S.H., M.Si., mengatakan pihaknya langsung mengerahkan personel setelah menerima laporan tersebut.

Informasinya, kedua pendaki berencana mendaki Gunung Semeru pada 31 Oktober 2026. Namun, sejak 2 November 2026 sekitar pukul 21.00 WIB, keduanya tidak dapat dihubungi.

Kedua pendaki diduga melakukan pendakian tanpa melalui prosedur perizinan resmi yang berlaku.

Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan mereka telah dilakukan sejumlah pihak. Pada 4 November 2026, diketahui keduanya menyewa sepeda motor di Terminal Lumajang untuk menuju kawasan Ranu Pani.

Sehari kemudian, pihak penyewa kendaraan bersama petugas RPTN Ranu Pani melakukan pencarian. Hingga pada 6 November pukul 13.00 WIB, sepeda motor yang disewa kedua pendaki ditemukan di ladang milik warga sekitar kawasan pendakian Gunung Semeru.

Temuan kendaraan tersebut menjadi salah satu petunjuk dalam upaya pencarian kedua pendaki.