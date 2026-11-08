Neuvel Clinic Perkenalkan Oligio X, Teknologi Perawatan Kulit dari Korea Selatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perkembangan teknologi kecantikan menghadirkan berbagai pilihan perawatan kulit, termasuk teknologi monopolar radio frequency (RF) untuk membantu pengencangan kulit. Salah satu perangkat yang diperkenalkan di Indonesia adalah Oligio X, teknologi estetika asal Korea Selatan yang menawarkan dua pilihan mode energi.

CEO Neuvel Aesthetic & Dental Clinic dr. Jessica Christina Tenggara, dipl. AAAM, mengatakan pemanfaatan teknologi tersebut menjadi bagian dari perkembangan layanan estetika yang mengedepankan inovasi perangkat medis dan penyesuaian prosedur berdasarkan kebutuhan pasien.

Neuvel Clinic memperkenalkan teknologi tersebut dalam pameran kesehatan dan kecantikan di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya, Sabtu (7/11). Kegiatan itu turut menghadirkan David Jo, Marketing Director Oligio X dari Korea Selatan, untuk menjelaskan teknologi perangkat tersebut.

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"Melalui kegiatan ini, kami juga menghadirkan David Jo dari Korea yang merupakan Marketing Director Oligio X untuk memberikan penjelasan mengenai teknologi tersebut," kata dr Jessica.

Dia menjelaskan Oligio X menggunakan teknologi monopolar RF yang memanfaatkan energi radio frequency dalam prosedur perawatan kulit. Teknologi tersebut menjadi salah satu pilihan dalam perawatan estetika, khususnya untuk membantu mengencangkan kulit.

Salah satu aspek yang ditawarkan perangkat tersebut adalah dua pilihan pengaturan energi yang dapat disesuaikan dengan kondisi kulit dan hasil pemeriksaan pasien.

Marketing Director PT Sometech Indonesia David Jo menjelaskan, Oligio X merupakan pengembangan dari perangkat Oligio generasi sebelumnya, terutama dari sisi energi dan daya.

"Oligio X merupakan model yang telah ditingkatkan dari Oligio, terutama dari sisi energi dan daya. Perangkat ini memiliki dua mode, yakni G Mode dengan daya lebih rendah dan X Mode dengan daya lebih tinggi," ujarnya.