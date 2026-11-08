Luka Diabetes Tak Selalu Harus Diamputasi, Dokter RS Ubaya Ungkap Pentingnya Deteksi PAD

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pasien diabetes yang mengalami luka pada kaki tidak selalu harus menjalani amputasi. Gangguan aliran darah akibat penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah perlu diperiksa untuk menentukan penanganan yang tepat dan mencegah kerusakan jaringan makin parah.

Dokter spesialis bedah vaskular RS Ubaya, dr Arief Nur Rachmanto, Sp.B., Subsp.B.V.E (K), mengatakan salah satu komplikasi yang perlu diwaspadai pada pasien diabetes adalah Peripheral Arterial Disease (PAD) atau penyakit arteri perifer.

Kondisi tersebut terjadi ketika pembuluh darah arteri mengalami penyempitan sehingga aliran darah menuju kaki berkurang. Pada pasien diabetes yang mengalami luka kaki, gangguan ini dapat memperlambat penyembuhan hingga meningkatkan risiko amputasi.

“Biasanya yang paling banyak itu di Indonesia adalah kaki diabetes. Tapi kaki diabetes yang komplikasi. Hampir 50 persen disertai PAD atau Peripheral Arterial Disease, yaitu gangguan pembuluh darah. Namun, banyak yang tidak terdiagnosis,” ujar Arief, Jumat (6/11).

Menurut dia, gangguan aliran darah perlu dibedakan dari infeksi pada kaki pasien diabetes. Sebab, keduanya membutuhkan penanganan berbeda dan dapat terjadi secara bersamaan.

Pemeriksaan pembuluh darah dapat dilakukan melalui fasilitas Catheterization Laboratory (Cath Lab). Dengan angiografi, dokter bisa melihat kondisi pembuluh darah secara detail dan mengidentifikasi penyempitan maupun sumbatan yang menghambat aliran darah.

Apabila ditemukan gangguan aliran darah, salah satu pilihan penanganannya adalah angioplasti. Tindakan tersebut dilakukan dengan memasukkan kateter yang dilengkapi balon untuk membuka bagian pembuluh darah yang menyempit.

Dalam kondisi tertentu, dokter juga dapat memasang stent atau ring untuk membantu mempertahankan pembuluh darah tetap terbuka.