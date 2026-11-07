Banyak Ponpes di Gresik Belum Penuhi PBG dan SLF, DPRD Siapkan Forum Solusi

jatim.jpnn.com, GRESIK - Persoalan perizinan dan kelayakan bangunan pondok pesantren (ponpes) menjadi perhatian DPRD Kabupaten Gresik. Dari 211 ponpes yang telah memiliki Izin Operasional (IJOP) aktif, baru dua pesantren yang tercatat memenuhi persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir membahas persoalan tersebut bersama Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Gresik Muhammad Ali Faiq dalam pertemuan strategis terkait percepatan perizinan dan penyelarasan data pesantren.

Syahrul mengatakan langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyinkronkan data pesantren yang dimiliki organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Gresik dengan data Kemenag. Integrasi tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun penyaluran bantuan.

"Yang paling krusial hari ini adalah sinkronisasi data antara yang dimiliki dinas dengan Kemenag Gresik. Ini perlu kita sinergikan agar datanya lebih akurat," ujar Syahrul beberapa waktu lalu.

Selain persoalan data, Syahrul mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama pengurusan IJOP, terutama bagi pesantren yang mengajukan izin sejak 2021 ke atas, adalah pemenuhan persyaratan teknis bangunan berupa PBG dan SLF.

Menurut dia, persoalan tersebut membutuhkan perhatian khusus mengingat Gresik dikenal sebagai Kota Santri dengan banyak lembaga pendidikan keagamaan.

"Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Perlu ada pendampingan kepada pondok pesantren, termasuk pesantren yang sudah lama memiliki izin operasional tetapi belum mempunyai PBG dan SLF," ucapnya.

DPRD Gresik selanjutnya akan mendorong forum diskusi lanjutan bersama para pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas berbagai hambatan tersebut.