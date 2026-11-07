Jadi Keynote Speaker SEASS 2026, Dirut SGN Bahas Strategi Industri Gula Nasional

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) Mahmudi menjadi keynote speaker dalam South East Asia Sugar Summit (SEASS) 2026 yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/11).

Kehadiran Mahmudi dalam forum internasional tersebut menjadi kesempatan bagi PT SGN untuk menyampaikan perspektif strategis mengenai perkembangan industri gula Indonesia sekaligus memperkuat jejaring dan kolaborasi dengan pelaku industri gula lintas negara.

SEASS merupakan konferensi dan pameran industri gula berskala internasional yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan perusahaan gula, pelaku industri, pemerintah, asosiasi, akademisi, investor hingga penyedia teknologi dari kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.

Ketua Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Budi Hidayat menjelaskan SEASS menjadi platform strategis untuk mempertemukan para pemimpin dan profesional industri gula dalam satu forum terpadu.

"Lewat Konferensi, diskusi, dan pameran, kegiatan tersebut menjadi sarana pertukaran wawasan, pengembangan jejaring bisnis, pengenalan teknologi terbaru, serta pembahasan berbagai isu strategis yang memengaruhi industri gula global," kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/11).

Dalam kapasitasnya sebagai keynote speaker, Mahmudi menyampaikan perspektif mengenai perkembangan industri gula Indonesia, tantangan peningkatan produktivitas, penguatan ekosistem pergulaan, serta pentingnya transformasi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing industri.

Partisipasi PT SGN dalam forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan arah pengembangan perusahaan dalam mengoptimalkan potensi industri gula nasional.

SEASS 2026 turut dihadiri Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Heru Tri Widarto. Kehadiran unsur pemerintah dan pimpinan industri gula dari berbagai negara memperkuat forum tersebut sebagai ruang komunikasi, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor.