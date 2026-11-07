Salurkan 25 Ribu Liter Air Bersih dan Tandon untuk Warga Pasuruan Terdampak Kekeringan

jatim.jpnn.com, PASURUAN - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menyalurkan bantuan air bersih dan tandon kepada masyarakat Desa Kedungrejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan yang terdampak kekeringan akibat fenomena El Niño.

Bantuan tersebut disalurkan melalui kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) SIER bersama Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Wilayah Jawa Timur.

Dalam program tersebut, SIER memberikan bantuan berupa 25.000 liter air bersih serta tiga unit tandon air. Dua tandon masing-masing berkapasitas 1.050 liter, sedangkan satu unit lainnya berkapasitas 1.500 liter.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilaksanakan di Balai Desa Kedungrejo, Jumat (6/11). Pada kesempatan tersebut, dua unit tandon diserahkan secara simbolis, sementara satu unit lainnya akan disalurkan secara bertahap.

Berdasarkan data pemerintah desa, dari total 1.315 kepala keluarga (KK) di Desa Kedungrejo, sebanyak 887 KK terdampak kekeringan.

Selama ini, warga mengandalkan air hujan, aliran sungai, serta pasokan air dari sumber Umbulan yang dialirkan melalui jaringan pipa untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Namun, kemarau berkepanjangan membuat ketersediaan air semakin terbatas sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Direktur Kelembagaan PT SIER Ahmad Fahrudin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, terutama akses air bersih.

“SIER menyampaikan terima kasih kepada LAZISMU Jawa Timur yang telah membantu menyalurkan air bersih ke sejumlah titik yang mengalami kekeringan. Dalam hal ini, SIER turut berkontribusi melalui kolaborasi bersama LAZISMU sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari,” ujar Fahrudin, Sabtu (7/11).