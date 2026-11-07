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ARTI dan Krista Exhibitions Luncurkan KITA Championship, Dorong Teh Lokal Naik Kelas

Sabtu, 07 November 2026 – 13:08 WIB
ARTI dan Krista Exhibitions Luncurkan KITA Championship, Dorong Teh Lokal Naik Kelas - JPNN.com Jatim
ARTI dan Krista Exhibitions meluncurkan KITA Championship di Krista InterFood 2026 untuk mengembangkan artisan teh, meningkatkan nilai teh lokal, dan membuka peluang usaha. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, TANGERANG - Asosiasi Artisan Teh Indonesia (ARTI) bersama Krista Exhibitions resmi meluncurkan Indonesia Tea Artisan Championship (KITA Championship) di ajang Krista InterFood 2026, NICE PIK 2, Tangerang, Jumat (6/11).

Kompetisi tersebut dirancang untuk mengangkat potensi teh artisan Nusantara, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk lokal, serta membuka peluang wirausaha baru bagi generasi muda.

Peluncuran yang berlangsung di Main Stage Krista InterFood 2026 itu dihadiri pelaku industri teh, bartender, praktisi, komunitas, perwakilan pemerintah, dan sejumlah pemangku kepentingan sektor minuman.

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Ketua Umum ARTI Redha T Ardias mengatakan KITA Championship merupakan bagian dari upaya berkelanjutan organisasi dalam memperkenalkan karakter dan kualitas teh Indonesia kepada masyarakat.

Sebelum menghadirkan kompetisi tersebut, ARTI telah memfasilitasi lebih dari 100 workshop dengan jumlah peserta berkisar 10 hingga 65 orang dalam setiap sesi.

“Selama ini, ARTI aktif membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi, workshop, dan berbagai kegiatan pameran. Kami ingin masyarakat lebih mengenal teh Indonesia, termasuk kualitas, karakter, dan potensi yang dimilikinya,” ujar Redha.

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Menurut dia, salah satu tantangan industri teh nasional adalah rendahnya apresiasi terhadap teh lokal yang kerap dipandang sebagai komoditas murah. Padahal, Indonesia memiliki teh berkualitas tinggi dengan karakter yang beragam.

Karena itu, ARTI berupaya meningkatkan nilai teh melalui penguatan jenama, edukasi, dan pengembangan pengalaman menikmati teh. Teh lokal diharapkan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi juga sebagai produk olahan bernilai tambah dan berdaya saing global.

ARTI dan Krista Exhibitions meluncurkan KITA Championship di Krista InterFood 2026 untuk mengembangkan artisan teh, meningkatkan nilai teh lokal, dan membuka pe
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TAGS   ARTI krista exhibitions KRISTAInterFOOD 2026 KITA Championship teh lokal

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