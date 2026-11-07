Levi's Hadirkan Blue Tab Fall/Winter 2026 yang Terinspirasi Gaya Penerbang Era 1940-an

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Levi’s memperkenalkan koleksi Blue Tab Fall/Winter 2026, lini premium yang memadukan desain denim ikonis dengan material berkualitas tinggi dan detail pengerjaan istimewa. Koleksi terbaru ini terinspirasi dari gaya berpakaian penerbang era 1940-an, termasuk Amelia Earhart, pelopor penerbang perempuan dunia.

Inspirasi tersebut diterjemahkan melalui beragam pilihan busana modern, mulai dari denim, jaket kulit, suede, hingga pakaian berbahan kasmir dan wol yang menghadirkan nuansa klasik sekaligus elegan.

Koleksi Blue Tab Fall/Winter 2026 juga menandai perkembangan lini premium Levi’s melalui penggunaan material dari berbagai negara. Jika sebelumnya Blue Tab dikenal dengan denim berkualitas tinggi asal Jepang, kini koleksi tersebut semakin beragam dengan kulit dan suede Italia, rajutan kasmir dan wol, serta korduroi bertekstur khas.

Meski menghadirkan material baru, denim Jepang dan warna indigo tetap menjadi bagian penting dari koleksi tersebut. Perpaduan ini mencerminkan upaya Levi’s mengembangkan lini premium tanpa meninggalkan identitas denim yang telah melekat selama lebih dari 150 tahun.

Untuk pria, koleksi Blue Tab Fall/Winter 2026 menghadirkan sejumlah jaket yang mengadaptasi gaya penerbang klasik dengan desain modern. Pilot Jacket terinspirasi dari jaket pilot era 1950-an, dengan potongan lebih modern dan detail yang rapi.

Suede Bomber menggunakan bahan suede berwarna gelap buatan Italia untuk menonjolkan kesan elegan. Sementara Denim Bomber mengambil inspirasi dari koleksi Levi’s era 1980-an dengan bentuk bahu membulat atau rounded shoulder.

Baca Juga: Hyundai CRETA Tawarkan Fitur Sesuai Gaya Hidup Konsumen Lewat 3 Varian

Pilihan jaket tersebut dapat dipadukan dengan Denim Cargo, celana denim berpotongan lebar bernuansa vintage. Levi’s juga menghadirkan Casual Blazer berbahan korduroi serta Shirt Jacket dengan kerah korduroi dan lapisan dalam bermotif garis yang terinspirasi desain klasik.

Untuk atasan, tersedia Boxy Shirt berbahan denim Jaspe, kemeja lengan pendek bermotif garis halus khas Jepang, Turtleneck Sweatshirt berbahan katun, serta Cashmere Sweater berwarna krem oatmeal dan abu-abu.