Cuaca Malang 7 November 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (7/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis hingga hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan.

Sore dan malam gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang hujan lebat disertai petir melanda Dau, Pakis, Singosari, dan Wagir. Gerimis mengguyur Pakisaji, Tajinan, Tumpang, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sore gerimis mengguyur Dau, Karangploso, Lawang, Ngajum, Pakis, Pakisaji, Pujon, Singosari, Tajinan, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malam gerimis mengguyur Dau, Karangploso, Lawang, Ngajum, Pakis, Pakisaji, Pujon, Singosari, dan Wagir. Kawasan lainnya curah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.