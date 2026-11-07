Alat Negara dan kekuasaan: Dari Orde Baru Hingga Parcok

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketika alat negara kehilangan arah, demokrasi menjadi taruhannya.

Publik dikejutkan oleh kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Lebih mengejutkan lagi, salah satu sasaran penyadapan yang diungkap penyidik adalah Presiden Prabowo Subianto sendiri.

Kasus ini bukan sekadar perkara pelanggaran hukum. Ada persoalan mendasar yang patut menjadi perhatian: bagaimana mungkin institusi yang diberi kewenangan dan fasilitas oleh negara justru diduga digunakan oleh pejabatnya untuk melakukan tindakan di luar koridor hukum?

Jika dugaan tersebut terbukti, ini merupakan ironi besar. Kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat justru diduga terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan. Pertanyaan pentingnya adalah kepada siapa loyalitas aparat diberikan? Kepada negara dan konstitusi atau kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu?

Sejarah tampaknya belum benar-benar menjadi pelajaran.

Pada era Orde Baru, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer melalui doktrin Dwifungsi ABRI untuk menjaga stabilitas sekaligus melanggengkan kekuasaan. Militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga masuk ke berbagai sektor politik dan pemerintahan. Akibatnya, ruang oposisi dan kebebasan demokrasi semakin terbatas.

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Reformasi 1998 seharusnya menjadi titik balik untuk mengakhiri praktik tersebut. Pemisahan TNI dan Polri serta penghapusan Dwifungsi ABRI merupakan bagian penting dari upaya mengembalikan institusi negara ke fungsi konstitusionalnya.

Namun, hari ini masyarakat kembali dihadapkan pada perdebatan mengenai dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam kepentingan politik praktis. Istilah Partai Cokelat atau Parcok muncul menjelang Pilkada Serentak 2024, menggambarkan dugaan keberpihakan oknum aparat dalam kontestasi politik.