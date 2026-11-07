DPRD Gresik Dukung Penyesuaian Target Retribusi DPMPTSP, Investasi Jadi Perhatian

jatim.jpnn.com, GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik mendukung penyesuaian target retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar lebih realistis dan sesuai potensi penerimaan daerah.

Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Ketua DPRD Gresik M Sahrul Munir mengatakan penetapan target retribusi berdasarkan kapasitas riil dapat membantu pemerintah daerah menyusun perencanaan anggaran yang lebih terukur.

"Kami di jajaran pimpinan DPRD Gresik sangat mendukung penetapan target retribusi DPMPTSP yang disesuaikan dengan kapasitas riil ini, karena kalkulasi yang realistis akan melahirkan tata kelola anggaran yang akuntabel sekaligus semakin menggeliatkan investasi di daerah," kata Syahrul di Gedung DPRD Gresik.

Menurut dia, penyesuaian target perlu dilakukan dengan mempertimbangkan potensi penerimaan serta kemampuan pelayanan perizinan. Dengan demikian, kebijakan retribusi diharapkan tidak menghambat perkembangan usaha maupun investasi.

Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawam juga menilai pemetaan potensi retribusi secara akurat diperlukan untuk mendukung kesinambungan pembangunan daerah.

"Penetapan target yang presisi dan sesuai kemampuan pelayanan merupakan bentuk dukungan nyata dewan agar DPMPTSP dapat bekerja lebih fokus, efektif, serta mampu memberikan kemudahan perizinan yang membahagiakan para investor," kata Lutfi di sela-sela pembahasan anggaran.

Penyesuaian target retribusi tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penyederhanaan birokrasi, baik di kawasan industri maupun pusat usaha mikro.