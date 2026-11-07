Cuaca Jawa Timur 7 November 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (7/11).



Pagi hujan lebat disertai petir melanda Kota Malang. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Pamekasan, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.



Siang hujan lebat disertai petir melanda Kota Malang. Gerimis mengguyur Bangkalan, Ngawi, Pamekasan, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.



Sorenya gerimis mengguyur Kota Batu dan Kota Malang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.



Malamnya Kota Batu dan Kota Malang masih gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.



BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-38 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.



Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)