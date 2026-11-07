Pabrik Kabel Bawah Laut di Jalan Raya Mastrip Surabaya Terbakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah pabrik kabel bawah laut yang berada di Jalan Raya Mastrip, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, mengalami kebakaran diduga karena korsleting, Jumat (6/11) malam.

Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya M. Rokhim mengatakan kebakaran pabrik tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 20.23 WIB.

“Diberangkatkan ada 11 Unit Tempur ditambah lima Unit Rescue. Unit Tempur Pos Balas Klumprik tiba di tempat kejadian kebakaran, pukul 20.29 WIB,” kata Rokhim saat dikonfirmasi.

Sebanyak 11 kendaraan pemadam yang diberangkatkan itu, yakni dua dari Rayon 4 Wiyung, sisanya masing-masing satu mobil Pos Balas Klumprik, Pos Jambangan, Pos Warugunung.

Kemudian, Pos TVRI, Rayon 3 Rungkut, Pos Lakarsantri, Rayon 5 margomulyo, Pos Grudo, serta Poskotis Joyoboyo. Seluruh kendaraan pemadam tersebut tiba secara bergantian.

Rokhim menyebut total luas bangunan milik PT Delta Anugerah Bahari Nusantara itu berukuran sekitar 2300 meter persegi. Lalu, bagian yang mengalami kebakaran kurang lebih 10x40 meter.

“Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik, bagian gudang yang terbakar ada di sisi depan, kalau belakangnya aman. Korban dari insiden ini nihil,” jelasnya.

Bagian dalam gudang tersebut menyimpan barang mudah terbakar, seperti mesin genset, kabel , dan barang elektronik. Api akhirnya padam dan dinyatakan kondusif pukul 21.39 WIB. (mcr23/jpnn)