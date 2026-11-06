Apkrindo Jatim Manfaatkan KRISTAInterFOOD 2026, Perluas Jejaring Bisnis F&B

jatim.jpnn.com, TANGERANG - Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) DPD Jawa Timur memanfaatkan KRISTAInterFOOD 2026 untuk memperkuat jejaring bisnis, membuka peluang kemitraan, sekaligus mempertemukan pengusaha food and beverage (F&B) dengan pemasok, vendor, dan penyedia teknologi industri kuliner.

Kehadiran Apkrindo Jatim dalam pameran dagang internasional yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, 4–7 November 2026, bukan sekadar meramaikan kegiatan. Organisasi tersebut mengambil peran sebagai penghubung antara pelaku usaha kafe dan restoran dengan berbagai peluang bisnis yang tersedia dalam pameran.

Ketua Delegasi Indonesia Barat Apkrindo DPD Jawa Timur Hamzah Umar mengatakan KRISTAInterFOOD menjadi kesempatan strategis bagi anggota untuk mengenal perkembangan industri F&B, menemukan calon mitra, hingga menjajaki kerja sama dengan supplier.

"Apkrindo ada di sini untuk saling men-support. KRISTAInterFOOD merupakan acara bertaraf internasional yang mampu mendatangkan hampir 100.000 pengunjung selama empat hari, dengan ribuan exhibitor dari dalam dan luar negeri," ujar Hamzah di booth Apkrindo Jawa Timur, Jumat (6/11).

Menurut Hamzah, kehadiran pengunjung dan pelaku bisnis dari Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, hingga China menunjukkan besarnya daya tarik pameran industri makanan dan minuman Indonesia.

Kondisi tersebut menjadi peluang bagi pengusaha F&B untuk memperluas koneksi sekaligus mengenal perkembangan teknologi, produk, dan kebutuhan industri kuliner.

Apkrindo DPD Jawa Timur sendiri memiliki lebih dari 500 anggota dengan sekitar 1.500 brand dalam ekosistemnya. Jumlah tersebut menjadi potensi untuk memperluas hubungan bisnis, termasuk mempertemukan anggota dengan exhibitor yang menyediakan produk maupun layanan penunjang operasional restoran dan kafe.

"Rata-rata brand owner dan pengusaha tidak ingin melewatkan kesempatan seperti ini. Mereka bisa bertemu calon supplier, bertukar pikiran, sekaligus melihat perkembangan teknologi food service. Ini kesempatan yang mungkin hanya datang setahun sekali untuk pameran sebesar KRISTAInterFOOD," jelasnya.