Pemkot Surabaya Atur Perwali Baru, Bahas Denda Pembuang Sampah Sembarangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) baru, guna menetapkan biaya denda bagi para pelaku pembuang sampah sembarangan.

Aturan baru terkait denda administratif bagi pembuang sampah itu melalui penerbitan Perwali Nomor 45 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Perwali Nomor 10 Tahun 2017.

Hal itu terkait Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Surabaya.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Minta Diskotek Sediakan Fasilitas Bagi Pengunjung Mabuk

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya M. Fikser mengatakan Perwali itu difokuskan pada penyesuaian besaran denda hingga jenis pelanggaran yang lebih spesifik.

"(Perwali) ini merupakan upaya untuk menghentikan pelanggaran, memulihkan kualitas dan pengelolaan lingkungan,” kata Fikser dalam keterangan persnya, Jumat (6/11).

Fikser menyebut warga yang tertangkap tangan membuang sampah di sungai, selokan, saluran air, trotoar, hingga badan jalan akan dikenakan denda berdasarkan ukurannya.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Targetkan 5 Rumah Pompa Baru Rampung Desember 2026

“Volume kecil atau sama dengan satu meter kubik seperti sampah kantong plastik, tisu, atau puntung rokok denda sebesar Rp1 juta. Kalau melebihi satu meter kubik melonjak menjadi Rp3 juta,” ujarnya.

Sanksi tidak hanya diberikan pada orang yang membuang sampah sembarangan, tetapi juga yang berukuran besar melampaui kapasitas di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).