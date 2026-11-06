Balai Besar TNBTS Keluarkan Jarak Aman Wisatawan Setelah Gunung Bromo Erupsi

jatim.jpnn.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) melawan wisatawan mendekati kawasan kawah. Setelah muncul informasi erupsi Gunung Bromo, sejak Kamis (5/11).

Kepala BB TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah mengeluarkan jarak batas aman untuk masyarakat.

Hal itu dilakukan setelah Gunung Bromo mengalami erupsi. Kolom letusan terpantau membumbung setinggi 500 meter di atas puncak atau mencapai 2829 meter di atas permukaan laut.

“Ada titik aman yang di dalam rekomendasi (PVMBG) jelas satu kilometer dari bibir kawah,” kata Rudijanta kepada wartawan, Jumat (6/11).

Rudijanta menyebut batas aman tersebut sudah sesuai dengan penanda yang terpasang sejak awal. Masyarakat pun diminta untuk tidak melewatinya selama masih waspada.

“Di lapangan secara fisik sudah ada tandanya. Pal-pal yang dipasang di lapangan itu tandanya,” ujarnya.

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Pihak TNBTS telah bekerja sama dengan anggota TNI untuk melakukan pengawasan di lapangan. Langkah itu untuk mengantisipasi adanya wisatawan yang nekat mendekat.

"Mulai pagi ini mereka sudah standby untuk perkuatan pengamanan lokasi untuk batas-batas aman yang diperkenankan. Sambil kami terus memantau perubahan yang terjadi," ucapnya.