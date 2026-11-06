Rakernas IKABOGA di KRISTAInterFOOD 2026 Perkuat Kompetensi & Pendidikan Kuliner

jatim.jpnn.com, TANGERANG - Ikatan Ahli Boga Indonesia (IKABOGA) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-9 di ajang KRISTAInterFOOD 2026, Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, 4–7 November 2026, tersebut menjadi momentum memperkuat kompetensi anggota, memperluas jejaring usaha, serta mendorong pendidikan vokasi di bidang kuliner.

Ketua Umum IKABOGA Retno Multriarti mengatakan Rakernas kali ini mendapat dukungan dari Krista Exhibitions dan diikuti perwakilan anggota dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebanyak 11 perwakilan daerah hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Bali, dan DKI Jakarta.

Menurut Retno, penyelenggaraan Rakernas di tengah pameran industri makanan dan minuman memberikan kesempatan bagi anggota IKABOGA untuk melihat langsung perkembangan peralatan serta kebutuhan usaha kuliner.

"Bagaimanapun juga ini berhubungan dengan kuliner. Mesin-mesin yang dijual di pameran ini juga pas sekali dengan usaha kita," ujar Retno, Jumat (6/11).

Rangkaian kegiatan Rakernas diawali dengan business matching pada hari pertama. Melalui kegiatan tersebut, anggota IKABOGA bertemu dengan sejumlah vendor dari dalam maupun luar negeri untuk menjajaki kebutuhan peralatan dan perlengkapan usaha.

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Hari kedua diisi dengan Rakernas, sedangkan hari ketiga berlangsung kompetisi memasak jajanan pasar berbahan dasar talas dan ubi yang didukung Rose Brand.

Dalam kompetisi tersebut, peserta mengenakan pakaian daerah masing-masing untuk memperkuat nuansa budaya Nusantara. Penilaian utama menitikberatkan pada kreativitas peserta dalam mengolah jajanan tradisional agar tampil lebih menarik dan tetap memiliki cita rasa yang lezat.